Инвестиционный фонд "Инвестохиллс Хелиантус", основателями которого являются международные группы Emso Asset Management Limited (США, Великобритания) и APartners Capital Investment Management Limited (Италия, Мальта), заключил сделку с ФК "Инвестохиллс Веста" о выкупе у украинских инвесторов компании портфеля проблемных активов, приобретенных у Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2018-2020 годах.

Это стало первой значительной сделкой в Украине по портфельной покупке корпоративных NPL иностранными инвесторами.

По состоянию на 2022 год портфель активов под управлением Emso Asset Management Limited и APartners Capital Investment Management Limited в разных странах мира составляет около $10 млрд. После приобретения активов ФК "Инвестохиллc Веста" зарубежные инвесторы будут контролировать диверсифицированный портфель проблемных активов на сумму более 50 млрд грн.

"Несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию, данная сделка – это кредит доверия иностранных инвесторов к Украине как к государству в целом и к украинской экономике в частности. Нам удалось привлечь стратегических партнеров, которые ориентированы на долгосрочное сотрудничество и развитие финансовых рынков в Украине", – отметил Михаил Бакуненко, партнер группы компаний "Инвестохиллс" и один из ее основных украинских инвесторов.

По его словам, иностранные инвесторы готовы инвестировать в украинский рынок NPL еще $100 млн в 2022 году.

Соответственно приток инвестиций в эту сферу дает возможность банкам, в том числе и государственным, эффективно и качественно очищать свои балансы.

"Мы продали все наши портфели корпоративного NPL, кроме нескольких незначительных, во всех отраслях и всех регионах Украины, за исключением Крыма. При этом, в результате сделки группа "Инвестохиллc" не уходит с рынка NPL, хотя и значительно изменит формат своей работы – мы приняли на себя обязательства, что управление существующими портфелями, а также все новые сделки с корпоративными долгами мы будем проводить исключительно под эгидой инвестиционного фонда "Хелиантус", – отметил Андрей Волков, управляющий партнер группы компаний "Инвестохиллc".

Для справки:

"Инвестохиллс Хелиантус" (Investohills Helianthus) – закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд, действующий в интересах иностранных инвесторов в сфере выкупа и взыскания проблемной задолженности, который был создан в Украине 2020 году. 100% корпоративных прав Фонда принадлежит ирландской Helianthus Investments DAC, которая находится под управлением инвестиционной компании EMSO Asset Management Ltd. (США, Великобританя). Облигации Helianthus Investments входят в листинг Венской фондовой биржи.

Группа компаний "Инвестохиллс" более 12 лет работает на украинском и международном рынках с операциями по инвестированию и управлению активами, лидер рынка NPL в Украине. Основана в 2009 году как инвестиционная компания, специализирующаяся на проблемных активах и специальных ситуациях, "Инвестохиллс" превратилась в крупнейшего оператора по работе с долгами в Украине.

Emso Asset Management Limited является инвестиционной компанией с офисами в США и Великобритании по инвестициям в активы с высокой доходностью на развивающихся рынках. Компания управляет активами в размере более $7 млрд.

APartners Capital Investment Management Limited - инвестиционная компания, лицензированная в ЕС как управляющая альтернативными инвестиционными фондами. Инвестирует в проблемные активы, недвижимость и возобновляемые источники энергии. Под управлением компании сосредоточены активы на сумму около $3 млрд.