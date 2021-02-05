В 2019 году объемы двусторонней торговли достигли 5 миллиардов долларов, а за 9 месяцев 2020 года этот показатель составлял 3,7 миллиарда долларов.

Общий объем турецких инвестиций в Украину с учетом ресурсов, привлеченных через банковские структуры и совместные предприятия в других странах, достигает 3 миллиардов долларов.

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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью одному из изданий.

"В настоящее время объем турецких инвестиций в Украину превышает 500 миллионов долларов. По экспертным оценкам, их общий объем с учетом ресурсов, привлеченных через банковские структуры и совместные предприятия в других странах, достигает 3 миллиардов долларов. Но мы хотим видеть наше инвестиционное сотрудничество более активным. Нынешний уровень считаю недостаточным, учитывая экономические возможности стран», - сказал Марченко.

Министр отметил, что Турция - четвертый в мире рынок для украинского экспорта и шестой партнер по уровню товарооборота. В 2019 году объемы двусторонней торговли достигли 5 миллиардов долларов, а за 9 месяцев 2020 года этот показатель составлял 3,7 миллиарда долларов.

"Главы наших государств неоднократно озвучивали амбициозную цель - повысить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов. Поэтому существует колоссальный потенциал для роста экономического партнерства. Это подтверждает и статистика. Объемы товарооборота в 2019 году выросли на 22,3% по сравнению с 2018 годом", - сказал Марченко.

Прогноз на этот год

Министр подчеркнул, что 2020 год и для всего мира был сложным из-за пандемии COVID-19, но уже в текущем году Украина рассчитывает на увеличение торговли, в том числе за счет расширения спектра товаров и услуг, которые будут поставляться из Украины в Турцию и в обратном направлении.

Также, по его словам, Украина заинтересована в участии турецкого капитала в развитии технологического потенциала Украины, в инвестировании в индустрии нового поколения, которыми славится Турция.

"Мы готовы к совместным проектам в авиакосмической сфере. Двусторонняя коммуникация между представителями высокотехнологичных индустрий, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса двух стран, дают повод надеяться на создание успешных стратегических проектов", - сказал глава Минфина.

Что этому предшествовало

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил о намерении Украины и Турецкой Республики создать механизм целевых консультаций между странами в сфере безопасности и обороны Черноморского региона.

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Автор: Екатерина Жирий