По его словам, это поддержка украинского бизнеса, который производит продукт и стремится его экспортировать; обеспечение безопасности страны, поскольку среди прочего это важно для привлечения иностранных инвестиций; построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал три приоритета внешней экономики Украины на следующие 10 лет.

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Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом он заявил во время дискуссии Киевского международного экономического форума под названием "Мир после пандемии. Новые возможности для Украины".

Министр отметил, что первым ключевым приоритетом является развитие продуктовой экономики, что предполагает максимальную поддержку бизнесов, которые производят продукт с добавленной стоимостью и стремятся массово его экспортировать за границу, с особым вниманием именно к высокотехнологичным продуктам.

"Страна должна научиться зарабатывать деньги. Когда мы научимся зарабатывать, заводить деньги в страну и беречь их внутри страны, тогда мы станем действительно сильным государством", - заявил Кулеба.

Вторым приоритетным заданием следующего десятилетия министр назвал обеспечение безопасности Украины.

"Когда инвесторы учитывают различные факторы, безопасность является одним из наиболее важных для принятия решения об инвестициях. Поэтому я работаю над безопасностью страны. Думаю, в ближайшие 10 лет этот вопрос, к сожалению, будет крайне важным", - добавил он.

Третьей задачей министр назвал построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики.

"Миллионы украинцев, которые в разное время выехали и которых мы называем "зарубежными украинцами" должны оставаться неотъемлемой частью Украины, украинского народа. В диаспоре спрятан огромный экономический потенциал, и я имею в виду отнюдь не перечисление заработанного за рубежом семьям или в поддержку Украины, а построение синергии для экономического развития", - отметил Кулеба.

Что этому предшествовало

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием прошлого года сократились на 34,9% - до 163,78 миллиарда гривень.

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Автор: Юлия Янкевич