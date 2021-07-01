Бизнес заявляет, что принятие законопроекта № 5600 недопустимо.

Инициаторы законопроекта № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает увеличение налоговой нагрузки на бизнес, проигнорировали просьбы бизнес-сообщества обсудить документ перед принятием с целью достижения компромиса.

Об этом говорится в заявлении бизнес-сообщества, объединенного Европейской Бизнес Ассоциацией, Американской торговой палатой в Украине и Союзом Украинских Предпринимателей, сообщает «Новое время».

«Стало известно, что 1 июля одиозный законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений, который никоим образом не поддерживается бизнесом, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении. Бизнес-сообщество глубоко обеспокоено данной новостью, ведь она означает, что ответственные органы государственной власти абсолютно не слышат бизнес и не хотят обращать внимание ни на какие комментарии и предложения», – сказано в заявлении.

В своем заявлении представители бизнес-ассоциаций отмечают, что они обращались к народным депутатам и органам государственной власти с просьбой не поддерживать законопроект № 5600, а сначала провести основательные обсуждения с бизнесом. Также бизнес приглашал инициаторов законопроекта к обсуждению данного законопроекта с целью достижения компромисса в данной ситуации. Однако ни одна такая встреча не состоялась.

При этом бизнес убежден, что законопроект № 5600, который увеличивает нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на бизнес, является попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики.

«Предложенные правительством меры в период экономического кризиса способны только углубить кризисные явления в экономике Украины и, в итоге, уменьшить налоговые поступления в бюджет. По предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП, что на 3 процентных пункта больше показателя 2019 года. Если правительство и ВРУ продолжат использовать только методы усиления налогового давления на бизнес, расширяя и без того немалые полномочия различных контроллеров, то, к сожалению, теневой сектор будет только расти», – говорится в заявлении.

В свою очередь бизнес призывает власть к развитию экономики через привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и к увеличению доходов госбюджета путем перекрытия нелегальных схем.

«Принятие законопроекта № 5600 недопустимо. Поэтому бизнес обращается к народным депутатам с призывом не голосовать за данный законопроект. Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это — недопустимо, если мы строим прогрессивную страну», – резюмировали в бизнес-сообществе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", или так называемый "ресурсный" законопроект. Рада должна рассмотреть его уже на этой неделе.

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений законопроекта будут способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

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Автор: Иван Бойко