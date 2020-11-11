По данным Нацбанка, темпы роста цен на продовольственные товары увеличились до 3,4%.

Росту потребительской инфляции, которая в октябре ускорилась до 2,6% в годовом выражении против 2,3% в сентябре, способствовали ослабление гривни, подорожание энергоносителей и низкие показатели урожая отдельных культур.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В сообщении также отмечается, что увеличились темпы роста цен на продовольственные товары (до 3,4% г/г).

"Довольно быстро подорожало растительное масло на фоне низкого урожая подсолнечника и высоких экспортных цен. Это в свою очередь отразилось и на стоимости майонеза и маргарина. Кроме этого, повысились темпы роста цен на хлеб и макаронные изделия вследствие удорожания сырья и энергетических ресурсов", - отметил регулятор.

Ослабление курса гривни

Согласно сообщению, высокими темпами росли цены на непродовольственные товары (0,8% г/г) прежде всего вследствие ослабления гривни. Вернулись к росту цены на бытовую технику, замедлилось падение цен на электронику, а рост стоимости мебели и автомобилей ускорился. В то же время дешевле, чем в прошлом году, оставались одежда и обувь, в том числе из-за слабого спроса вследствие активного использования гражданами возможностей дистанционной работы и обучения.

"Темпы роста стоимости услуг замедлились (до 6,4% г/г). С одной стороны, замедление было ожидаемым из-за исчерпания эффектов базы сравнения для отдельных видов услуг, в частности телекоммуникационных. С другой, вероятно, добавились эффекты из-за роста заболеваемости и усиления ограничений в отдельных областях. В частности, замедлился рост стоимости услуг предприятий общественного питания, гостиниц, кинотеатров, салонов красоты, курсов иностранного языка, аренды жилья. В то же время, учитывая ухудшение эпидемической ситуации, ускорился рост стоимости услуг больниц", - сказано в сообщении.

Падение цен на топливо

Отмечается, что удешевление топлива несущественно замедлилось (до 16,6% г/г). Снижение мировых цен на нефть было нивелировано существенным спросом на топливо из-за высокой интенсивности пользования автомобилями в условиях пандемии, а также ослаблением гривни.

Потребительская инфляция остается ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. Однако с оживлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также из-за подорожания энергоносителей ожидается, что она ускорится и достигнет целевого диапазона в конце года. В то же время в связи с ростом уровня заболеваемости и усилением карантина возвращение инфляции в целевой диапазон может занять больше времени, отметил регулятор.

Справка УНИАН

По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2019 года - составила 2,6%.

По сравнению с сентябрем 2020 года потребительские цены в октябре выросли на 1%, а с декабрем 2019 года – на 2,7%.

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Автор: Богдан Слуцкий