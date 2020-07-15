Дефицит внешней торговли сократился в 4 раза - Госстат

Крупнейшим торговым партнером Украины по итогам 5 месяцев стал Китай

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май 2020 года составил 620,6 млн долл., что в 4 раза ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период сократился на 6,5% - до 19,529 млрд долл., а импорт сократился на 14,5% - до 20,150 млрд долл.

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Крупнейшие партнеры

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,97, а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

Крупнейшим торговым партнером Украины по итогам пяти месяцев стал Китай. Объем экспорта товаров в Китай вырос почти вдвое - до 2,385 млрд долл., в то время как объем импорта из Китая сократился на 7,5% - до 3,016 млрд долл.

Далее среди крупнейших торговых партнеров Польша: объем экспорта товаров в эту страну составил 1,231 млрд долл., сократившись на 14,2%. Объем импорта сократился на 10,9% - до 1,412 млрд долл.

ЕС: что с экспортом и импортом

В целом экспорт товаров в страны Евросоюза сократился на 15,9% – до 7,369 млрд долл., а импорт товаров из стран ЕС сократился на 12,8% - до 8,626 млрд долл.

Как менялась ситуация

Внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 млрд долл., что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-май 2020 года сведен с профицитом 305 миллионов долларов против дефицита в 3,495 миллиарда долларов годом ранее.

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