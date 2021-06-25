Уменьшение объемов оборота контрафактной продукции помогает легальному бизнесу увеличивать свою долю присутствия на рынке, отметил глава фискальной службы.

Теневой рынок подакцизных товаров наносит ущерб бюджету Украины в виде непоступления налогов, вредит здоровью, а иногда и жизни граждан нашего государства. И не важно, о каком конкретном направлении мы говорим, считает глава ГФС Вадим Мельник. Об этом он написал в Facebook.

Работа сотрудников налоговой милиции, несмотря на процесс ее ликвидации, значительно активизирована по сравнению с предыдущими годами. Меры борьбы с теневым рынком имеют системный характер.

Основные результаты Государственной фискальной службы Украины по противодействию незаконному производству и обороту подакцизных товаров в Украине следующие.

С начала 2021 года из незаконного оборота изъяли подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что на 764 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (2020 – 1,3 млрд грн), из них:

спирта на сумму 351 млн грн (191 тыс. дал), что на 99 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (2020 -252 млн грн);

ликеро-водочных изделий на сумму 105 млн гривен (50 тыс. дал);

табачных изделий на сумму 435 млн гривен (13,3 млн пачек);

горюче-смазочных материалов на сумму 1,1 млрд грн, что на 820 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (2020 -311 млн грн).

Прекращена деятельность:

6 незаконных производств спирта;

51 незаконного производства ликеро-водочных изделий;

10 незаконных производств табачных изделий, что на 7 больше, чем за аналогичный период прошлого года (2020 - 3);

11 незаконных производств горюче-смазочных материалов, что на 3 больше, чем за аналогичный период прошлого года (2020 - 8).

Заблокирован на основании судебных решений 121 интернет-ресурс, на которых осуществлялась незаконная реализация подакцизных товаров.

Изъято 3,2 млн марок акцизного налога с признаками подделки.

"Уменьшение объемов оборота контрафактной продукции помогает легальному бизнесу увеличивать свою долю присутствия на рынке, что в свою очередь увеличивает поступления налогов в бюджет. ГФС имеет не только желание эффективно противодействовать незаконному обороту подакцизных товаров, а и обязанность это делать в соответствии с компетенцией определенной Налоговым кодексом и УПК Украины. Об этом свидетельствуют приведенные выше результаты", - сообщил председатель ГФС Мельник.

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Автор: Иван Бойко