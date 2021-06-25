Председатель ГФС Вадим Мельник заявил, что закрытие веб-сайтов, через которые осуществляется незаконная реализация подакцизных товаров, не будет эффективным, пока правоохранительные органы не будут иметь законодательного урегулирования этих вопросов.

Позицию Мельника изданию "Экономическая правда" предоставила пресс-служба ГФС. Таким образом глава ведомства отреагировал на публикацию в спецпроекте ЭП "Нет контрабанде", в рамках которого проводилось интервью с председателем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

В интервью Гетманцев, в частности, заявил, что из-за нелегального рынка табака бюджет недополучает где-то 12 млрд грн.

"Поэтому для меня поступления в бюджет - единственный объективный показатель. Другой - мы должны забить в поиск соответствующий подакцизный товар в интернете и не найти его", - сказал нардеп.

"Было бы желание. Хотя я не говорю, что фискалы должны лишь блокировать сайты. Кстати, они их блокируют - около полсотни сайтов заблокированы по решениям судов. То есть механизмы есть, было бы желание", - считает Гетманцев.

В то же время глава ГФС заявляет, что блокирование сайтов, незаконно торгующих подакцизом, законодательно не урегулировано.

"На сегодня вопросы прекращения деятельности веб-сайтов, через которые осуществляется незаконная реализация подакцизных товаров, а также привлечения к ответственности их держателей законодательно не урегулированы. Не определен нормативно и механизм контроля за почтовыми отправлениями подакцизных товаров", - сказал Мельник.

"Государственная фискальная служба по результатам практических наработок в рамках уголовных производств относительно прекращения работы веб-сайтов, через которые незаконно реализуется спирт, дважды направляла в адрес председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева предложения по рассмотрению возможностей урегулирования указанных проблемных вопросов на законодательном уровне", - добавил глава ГФС.

"Вместе с тем, системная работа подразделений ГФС по пресечению нелегального изготовления и реализации алкогольной продукции через розничные торговые точки, интернет и через операторов почтовой связи дает положительный результат.

В текущем году сотрудниками ГФС из незаконного оборота изъято 1908 тонн спирта на сумму почти 350 млн грн и 498 тонн ликеро-водочных изделий на сумму 104 млн грн. Ликвидировано 55 незаконных производств спирта и алкоголя. На основании судебных решений заблокирован 121 веб-сайт, распространявший фальшивые спирт и ликеро-водочные изделия", - добавили в ГФС.

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Автор: Иван Бойко