Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили несколько предприятий в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС

Налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". По результатам обысков в КП "Инженерный центр" обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ, в том числе помещений медицинских учреждений Киева.

Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Также установлен ряд подконтрольных СХД с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств.

Предприятия-генподрядчики, в свою очередь, получив денежные средства от коммунальных предприятий документально привлекали предприятия с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижения уплаты налогов.

"Правоохранители установили, что в период 2020 года служебные лица одного из обществ-субподрядчиков, при выполнении работ по заказу генподрядчика, осуществляли финансово-хозяйственные отношения с предприятиями с признаками фиктивности. Такими действиями правонарушители совершили умышленное уклонение от уплаты налогов, а именно занизили налог на добавленную стоимость на сумму свыше 12 млн грн", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

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Автор: Иван Бойко