Соглашение G7 может быть заключено уже в пятницу.

Страны Большой семерки (G7) близки к заключению соглашения по налогообложению транснациональных корпораций.

Об этом пишет газета Financial Times.

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Соглашение G7 может быть заключено уже в пятницу, 28 мая. В последние дни переговорщикам удалось достичь прогресса по этому вопросу.

Как пишет издание, договоренность стран Большой семерки станет важным фактором и предпосылкой для заключения сделки на официальных переговорах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

Как пишет издание, соглашение приведет к крупнейшей за последнее столетие встряске в области международного корпоративного налогообложения, серьезно ограничив способность компаний переводить прибыль в юрисдикции с низкими налогами и обеспечив, чтобы американские цифровые гиганты платили больше налогов в странах, где они зарабатывают.

Формально G7 не имеет роли в процессе разработки системы налогообложения, но США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада представляют собой мощный блок в разных других организациях. Группа проведет онлайн-встречу министров финансов в пятницу и личную встречу 4 и 5 июня в Лондоне. На этих переговорах могут быть согласованы основные элементы сделки.

Если сделка будет согласована министрами финансов, лидеры G7 могли бы официально подписать ее на саммите в британском графстве Корнуолле, который пройдет 11−13 июня.

Источники FT прогнозируют, что международная сделка на уровне ОЭСР может быть заключена к октябрю.

США и ставка корпоративного налога

В мае 2021 года США снизили минимальную глобальную ставку корпоративного налога с 21% до эффективной ставки в 15%.

В Минфине США заверили другие страны в серьезности своего предложения разрешить при налогообложении прибыли крупнейших транснациональных корпораций учитывать, где именно были получены те или иные доходы.

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Автор: Елена Коваленко