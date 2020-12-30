По данным Пенсионного фонда, на сегодняшний день 3,2 млрд грн уже переданы банкам для начисления единовременной материальной помощи в 8 тыс. грн для 405 195 заявителей – ФОПов и наемных работников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на министра Игоря Петрашко.
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Также сообщается, что 350 906 заявителей уже получили помощь, а это более 2,8 млрд грн.
«Как и обещали, все те люди, которые подали заявку на программу до 21 декабря, уже сегодня, то есть еще до нового года, получили деньги. А это больше 350 тыс. человек и более 2,8 млрд грн. Те заявители, которые подавались позже, получат средства уже в новом году», - цитирует пресс-служба слова Петрашко.
Министр также объяснил, почему сумма поддержки составляет именно 8 тыс. грн. Учитывалось несколько ключевых факторов - средняя заработная плата по Украине (11 900 грн) и расчетный период локдауна (2 недели).
«8 тыс. грн - это адекватная сумма компенсации. Учитывая, что она не облагается, и это практически чистый доход. Если предприниматель, маленький ФОП, имеет 10 наемных работников, то размер выплат составит 88 тыс. грн, то есть 10 работников и сам ФОП будут иметь по 8 тыс. грн. Это достойная сумма за две недели простоя. Январь в Украине традиционно очень спокойный, когда многие люди не работают, берут отпуска, поэтому мы считаем, что влияние на экономику будет минимальным», - подчеркнул Петрашко.
Отмечается, что по состоянию на сегодня (на 16:00) на получение единовременной материальной помощи в сумме 8 тыс. грн подано 459 221 заявление.
Хронология событий
- С 14 декабря портал «Дія» и одноименное мобильное приложение начали принимать заявки на получение 8 тыс. гривен единовременной помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФОПам), которые потеряли часть дохода в результате карантина.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что прием заявок на получение 8 тыс. грн единовременной помощи от государства продлен до 31 декабря 2020 года.
- По состоянию на 17:00 18 декабря, ФОПы подали 252 тысячи заявок на получение единовременной государственной помощи в размере 8 тысяч гривень через портал государственных услуг "Дія".
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