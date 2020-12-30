Более 350 тыс. заявителей уже получили помощь, общая сумма которой составляет более 2,8 млрд грн.

По данным Пенсионного фонда, на сегодняшний день 3,2 млрд грн уже переданы банкам для начисления единовременной материальной помощи в 8 тыс. грн для 405 195 заявителей – ФОПов и наемных работников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на министра Игоря Петрашко.

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Также сообщается, что 350 906 заявителей уже получили помощь, а это более 2,8 млрд грн.

«Как и обещали, все те люди, которые подали заявку на программу до 21 декабря, уже сегодня, то есть еще до нового года, получили деньги. А это больше 350 тыс. человек и более 2,8 млрд грн. Те заявители, которые подавались позже, получат средства уже в новом году», - цитирует пресс-служба слова Петрашко.

Министр также объяснил, почему сумма поддержки составляет именно 8 тыс. грн. Учитывалось несколько ключевых факторов - средняя заработная плата по Украине (11 900 грн) и расчетный период локдауна (2 недели).

«8 тыс. грн - это адекватная сумма компенсации. Учитывая, что она не облагается, и это практически чистый доход. Если предприниматель, маленький ФОП, имеет 10 наемных работников, то размер выплат составит 88 тыс. грн, то есть 10 работников и сам ФОП будут иметь по 8 тыс. грн. Это достойная сумма за две недели простоя. Январь в Украине традиционно очень спокойный, когда многие люди не работают, берут отпуска, поэтому мы считаем, что влияние на экономику будет минимальным», - подчеркнул Петрашко.

Отмечается, что по состоянию на сегодня (на 16:00) на получение единовременной материальной помощи в сумме 8 тыс. грн подано 459 221 заявление.

Хронология событий

С 14 декабря портал «Дія» и одноименное мобильное приложение начали принимать заявки на получение 8 тыс. гривен единовременной помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФОПам), которые потеряли часть дохода в результате карантина.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что прием заявок на получение 8 тыс. грн единовременной помощи от государства продлен до 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 17:00 18 декабря, ФОПы подали 252 тысячи заявок на получение единовременной государственной помощи в размере 8 тысяч гривень через портал государственных услуг "Дія".

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Автор: Екатерина Жирий