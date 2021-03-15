Задержка связана с нехваткой доходов фонда на покрытие всего объема пособий и выплат.

Фонд социального страхования Украины предупредил о задержках выплат больничных и декретных в связи с нехваткой доходов фонда на покрытие всего объема пособий и выплат.

Об этом сообщила пресс-служба фонда на своем сайте.

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Отмечается, что на сегодняшний день задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированные заявления - расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.

Согласно сообщению, имеющаяся задолженность была накоплена в декабре 2020 года из-за резкого роста расходов.

«Это связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии - существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное. Например, в декабря 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн - на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019 года (0,9 млрд грн)», - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что фонд делает все возможное для ускорения выплаты декретных и больничных.

Что этому предшествовало

По оперативным итогам 2020 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью, (в том числе COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 12,4 млрд гривен.

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Автор: Павел Степанец