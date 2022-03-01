В общий фонд государственного бюджета за февраль поступило 48,6 млрд грн.

Финансовая система государства работает стабильно, а Государственная налоговая служба обеспечивает плательщикам возможность уплаты налогов и сборов.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Спасибо всем, кто имел возможность и уплатил налоги в бюджет заранее. Именно благодаря вашим усилиям поддерживается экономика, Армия и Государство! Именно благодаря вашей ответственности и патриотизму в общий фонд государственного бюджета за февраль поступило 48,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала года в госбюджет поступило 91,8 млрд гривень.

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