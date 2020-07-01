Убытки «Центрэнерго» за 2019 год превысили 2 миллиарда гривень, на предприятии проведут аудит

В компании проведут аудит.

Фонд госимущества оценивает чистый убыток ПАО «Центрэнерго» за 2019 год на уровне свыше 2 млрд грн.

Об этом заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко, сообщает «Reuters».

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Сенниченко отметил, что определить стоимость «Центрэнерго» удастся только после того, как в компании проведут аудит и оценят ее убытки и долги. Он сообщил, что приватизация компании планируется на второй квартал 2021 года.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли страны и единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией, имеющей весомые конкурентные преимущества и значительный потенциал развития.

Основными видами деятельности «Центрэнерго» является производство электрической энергии, поставляемой в оптовый рынок электрической энергии Украины и производство тепловой энергии.

Как сообщал УНИАН, 20 марта 2019 года экс-директор "Центрэнерго" Игорь Балабанов заявил о том, что правительство не выполняет свои обязательства по запуску нового рынка электроэнергии.

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