Эпидемия коронавируса погрузила мировой рынок труда в кризис - МОТ

Глава ВОЗ также отметил, что на мир возложена особая ответственность защищать миллионы медработников, находящихся на передовой кризиса.

Мировые лидеры призвали к всеобъемлющему подходу в борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которая, по словам главы Международной организации труда (МОТ) Гая Райдера, погрузила рынок труда в "беспрецедентный кризис".

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Об этом сообщает Reuters.

"Давайте проясним: это не выбор между здоровьем или рабочими местами и экономикой. Они взаимосвязаны: мы либо победим на всех фронтах, либо потерпим неудачу на всех фронтах", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш участникам саммита МОТ в среду.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что на мир возложена особая ответственность защищать миллионы медицинских работников, находящихся на передовой кризиса и сталкивающихся с растущим числом случаев заражения и смерти.

"Вместе мы обязаны защищать тех, кто защищает нас", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк предупредил, что в этом году сложившаяся ситуация может привести к крайней нищете от 40 до 60 миллионов человек, причем Африка к югу от Сахары пострадает больше всего, за ней следует Южная Азия, а Международная организация труда ожидает, что эквивалент потерянных рабочих мест составит 195 миллионов.

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