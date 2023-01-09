Согласно данным статистики, общеукраинский экспорт в прошлом году снизился на 38%. В то же время, падение товарного экспорта железной и металлопродукции в прошлом году составило 46% и 72% соответственно. Это в очередной раз подтверждает, что ГМК пострадал от войны сильнее других отраслей экономики. Об этом пишет ГМК Центр.

"Из-за уничтожения мощностей в Мариуполе и логистических проблем продукция ГМК, преимущественно в части металлопродукции, снизилась в рейтинге экспортной продукции. Железная руда оказалась на третьем месте в списке экспортной продукции в стоимостном выражении после кукурузы ($5,94 млрд) и масла ($5,46 млрд). В целом экспорт железняка в 2022 году составил 23,9 млн т (-45,9%) на сумму $2,9 млрд (-57,8%). Ключевым фактором для падения экспорта руды стало закрытие морпортов и снижение спроса на европейском рынке", - акцентирует издание.

В условиях войны логистика стала одной из главных проблем всей экономики и, в частности, экспортеров. Логистика украинского экспорта в 2022 году выглядела так: объемы перевозок морским транспортом составили 53,8 млн т (-55% к 2021 году), по железной дороге – 33,7 млн. т (+3,4%), автотранспортом – 12 млн т (+32,4%). Ключевым же вопросом для экспорта ГМК является разблокирование черноморских портов.

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"В начале войны российский флот блокировал украинские морские порты. Это уничтожило украинский морской экспорт. По нашим оценкам, ежемесячные потери экспорта для Украины достигают $420 млн из-за заблокированных морских портов (1,3 млн т железной руды, 151 тыс. т чугуна, 192 тыс. т полуфабрикатов и 218 тыс. т готовой металлопродукции). Для смягчения первой волны последствий войны, которые включают сбой в цепочках поставок, украинские морские порты должны быть разблокированы. Это поддержит украинскую экономику и восстановит цепочки поставок", – резюмирует Станислав Зинченко, директор GMK Center.

Ранее заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта. В частности, правительство будет пытаться разблокировать морские порты и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

В то же время, директора трех морских портов - "Южный", "ТИС-Вугулля" и "ТИС-Руда" - призвали президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, ведь одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять 200 таких кораблей в год.