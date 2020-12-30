По мнению эксперта, в следующем году курс гривни вряд ли будет соответствовать параметрам, заложенным в госбюджете на 2021 год.

В течение ближайшей недели в Украине ожидается незначительного снижения курса доллара к гривне.

Об этом заявил старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб, сообщают «Факты».

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«В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках — около 28,0−28,2 грн», — считает Иосуб.

"Гривня завершает год ростом относительно евро и доллара США, — сообщил аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Спрос на валюту падает быстрее, чем снижается предложение. Правительство сосредоточится на переговорах с Международным валютным фондом, поскольку в случае провала неизбежно существенное ослабление национальной валюты к доллару США и евро. Прежде всего произойдет выход нерезидентов из ОВГЗ, при котором гривня опустится к доллару ниже уровня в 30 грн".

"В начале года для украинской экономики будет введен локдаун с 8 по 24 января. Деловая активность и так уже заметно снизилась, что отражается на падении спроса на валюту со стороны импортеров. Благоприятная конъюнктура на внешних рынках позволит сохранить поступления от экспорта на достаточном уровне. И хотя НБУ располагает весомыми резервами для поддержания курса национальной валюты, ситуация на межбанке сейчас находится в положении "шаткого равновесия". До конца января по курсу доллара к гривне ожидаем укрепления в диапазоне 28,40−28,50 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит расти до отметки 34,80 грн", — прогнозирует Гойлов.

Аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко прогнонизует курс долара в диапазоне 28-29 гривень за доллар.

"В первом квартале сохранится диапазон 29,30−28,00 грн за доллар. При сохранении текущих условий курс гривни имеет потенциал укрепления до 27 гривен за доллар к концу первого полугодия. А с поддержкой от МВФ гривня сможет подняться до 26 грн за доллар. Ниже этой отметки курс украинской валюты не пустит Нацбанк", — считает аналитик.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что в следующем году курс гривни вряд ли будет соответствовать параметрам, заложенным в госбюджете на 2021 год. По его мнению, в целом сложилась очень благоприятная ситуация для национальной валюты, поэтому курс доллара в следующем году может опуститься до 27, и даже 26 гривен.

Предыдущий прогноз

21 декабря 2020 года директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан заявила о том, что курс гривни по отношению к основным валютам по итогам 2021 года особо не изменится, однако в течение года возможны его колебания.

22 декабря эксперты прогнозировали, что ближе к Новому году курс доллара может измениться.

Антикризисные меры НБУ

22 декабря 2020 года Национальный банк Украины ввел комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на период введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021 года).

В частности, банкам рекомендуется реструктуризировать кредиты заемщиков, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты.

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Автор: УНИАН