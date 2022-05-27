Эксперт прогнозирует стабилизацию курса американской валюты.

Курс доллара в ближайшее время стабилизируется, гривня укрепится до отметки в 32,1 грн/доллар. Это стало возможным после недавнего решения НБУ, который убрал ограничения по максимальной "марже" в обменниках.

Такой прогноз озвучил преподаватель макроэкономики бизнес-школы МИМ-Киев, старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар, пишет "Обозреватель".

"Если банковские обменные пункты, находящиеся под регуляцией НБУ, должны продавать не больше, чем со спредом 10%, а рыночный курс со спредом 15%, то эти лишние 5% зарабатывают нелегальные меняли. Они покупают в официальных пунктах и перепродают. Я не хочу комментировать, кто и с кем вел какие-то разговоры, для меня как экономиста понятно: как только сняли искусственное ограничение и позволили всем зарабатывать, то конкуренция на рынке за два дня убила эту маржу с 15% до 12,5%. Но тренд идет вниз", - говорит Кухар.

По его мнению, НБУ в ближайшее время следует пересмотреть официальный курс доллара в сторону увеличения. Эксперт говорит, что экспортеры должны продавать валюту по курсу НБУ, поскольку около 40% экспортной прибыли они получают из ЕС в евро. Доллар при этом по отношению к евро снизился, поэтому и курс доллара по отношению к гривни нужно увеличить, считает эксперт. Таким образом украинские экспортеры не будут терять часть выручки на разнице в валюте.

Напомним, с 21 мая Нацбанк разрешил банкам продавать наличную валюту по любому курсу.

Официальный курс доллара в Украине остается фиксированным - 29,25 грн/долл.

НБУ не снял ограничения для банков на установление курса в безналичном сегменте рынка - нижний предел - официальный курс, а самая высокая стоимость валюты должна рассчитываться так: официальный курс +1%.