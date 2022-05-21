Причин для сильной девальвации нет, отмечают аналитики.

Эксперты не ожидают существенного роста курса доллара в Украине после того, как Нацбанк разрешил банкам не ограничивать курс по продаже наличной валюты.

Об этом пишет "Апостроф".

По словам финансового аналитика и банкина Сергея Фурсы, многое будет зависеть от западной финансовой помощи, которую получает Украина.

"Если в ближайшие три месяца придут те $18 миллиардов, которые нам собираются выделить G7, то причин для сильной девальвации, да и, в принципе, для девальвации, не будет", - говорит Фурса.

В связи с этим, констатирует он, сейчас других факторов давления на курс, кроме войны, нет.

Эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз добавляет, что дальнейшее развитие ситуации с валютным курсом будет зависеть от притока в Украину капитала - кредитов, грантов и других видов международной помощи.

"Если его объемы будут достаточными, это сформирует на рынке положительные ожидания, благодаря чему курс доллара будет снижаться", - поясняет он.

При этом он прогнозирует, что курс вряд ли упадет ниже 31-33 гривен/доллар. Эксперт говорит, что объявленные на сегодняшний день объемы помощи для этого недостаточны.

В целом о стабильном курсе сейчас говорить не приходится - война порождает негативные ожидания, которые прямо на него влияют, говорит Дубогрыз.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий отмечает, что значения курса на свободном валютном рынке очень неустойчивы и зависят во многом от текущих новостей.

"Из-за этого они могут резко меняться в очень широких пределах", - добавляет он.

Учитывая это, нельзя даже исключать роста курса до 40 гривен.

"У нас был спекулятивный скачок, и повторение такого скачка в любой момент может вывести курс в любую точку", - резюмировал Сергей Фурса.

Напомним, с 21 мая Нацбанк разрешил банкам продавать наличную валюту по любому курсу.

Официальный курс доллара в Украине остается фиксированным - 29,25 грн/долл.

НБУ не снял ограничения для банков на установление курса в безналичном сегменте рынка - нижний предел - официальный курс, а самая высокая стоимость валюты должна рассчитываться так: официальный курс +1%.