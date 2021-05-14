Специалисты отмечают, что размер текущей ренты в Украине не уступает аналогичным отчислениям в странах-конкурентах.

Объединения металлургов Украины выступили категорически против законопроекта о повышении рентных ставок за добычу железной руды и ряда других налогов, ведь размер текущей ренты в Украине не уступает аналогичным отчислением в странах-конкурентах.

Об этом сообщает «5 канал».

«Называется цифра 4 доллара за тонну - эта цифра абсолютно манипулятивная. Дело в том, что государство Украина получает большую часть поступлений от ренты – за счет налоговых платежей. В целом поступление налоговых платежей от ренты составляют 43 доллара за тонну – это в 10 больше, чем называют эти псевдоэксперты», – пояснил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

При этом эксперты предупреждают, что текущая ситуация с высокими ценами на железорудное сырье в мире временная. В то же время в случае их снижения продукция ряда отечественных металлургов перестанет быть конкурентоспособной. В качестве примера напоминают ситуацию 2019 года, когда отрасль получила 32 млрд грн убытков.

«Есть большое количество рудных предприятий, в том числе и в Кривом Роге, у которых себестоимость не позволит выйти на то налоговое бремя, которое сейчас хотят предложить стране. И нужно понимать, что это приведет к эффекту домино», – заявил Каленков.

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Автор: Григорий Бондарь