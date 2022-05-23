Группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России в Украину направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и на гуманитарную помощь 491 млн гривень. Среди приоритетных направлений помощи – закупка средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, а также поддержка вынужденных переселенцев.

Об этом говорится в сообщении компании.

"ДТЭК продолжает оказывать необходимую поддержку снаряжением, техническими средствами и транспортом защитниками Украины. Для нужд ВСУ и территориальной обороны компания передала из собственного автопарка 142 транспортных средства, среди которых внедорожники и микроавтобусы, используемые для выполнения задач по защите населения. Также на нужды Государственной пограничной службы переданы комплекты портативных раций фирмы Caltta, а на нужды ВСУ – партии жгутов-турникетов", - сообщили в компании.

Все бизнесы группы работают в тесном взаимодействии с властью и органами местного самоуправления для поддержания обороноспособности Украины.

Вместе с Фондом Рината Ахметова в рамках проекта "Спасаем жизнь" организована передача помощи в регионы. Реализуя главная задача проекта – не допустить гуманитарной катастрофы в Украине – представители компании ДТЭК передали продукты для жителей Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Кроме того, вместе с Фондом компания закупила и передала в НДСБ "Охматдет" 5 сверхсовременных аппаратов для лечения ран Renasys™ Touch. Также ДТЭК организует доставку для нужд больниц и территориальных общин в ряде регионов генераторов для автономного обеспечения электроэнергией.

Предприятия Группы продолжают предоставлять топливо для нужд ВСУ и ТрО и на гуманитарные цели. Всего было передано более 30 тыс. литров конденсата и дизельного топлива. Кроме того, более 450 тонн угля предоставлено для нужд "Укрзализныци", которое используется для эвакуационных поездов. Еще более 100 тонн передано для нужд местных общин и обеспечения теплоснабжения.

"Помощь Украине – наш безусловный приоритет. Это последовательная позиция компании и ее акционера на протяжении всех 8 лет войны. Сейчас наша главная задача – помочь крайние победить: защитить нашу независимость и территориальную целостность", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Также с начала войны группа ДТЭК предоставила военным учреждениям и медицинским учреждениям в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях бесплатную электроэнергию на 137 млн грн.

Сейчас бесплатной электроэнергией обеспечены более 100 заведений.

Напомним, Ринат Ахметов с начала полномасштабной войны передал более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи населению, пострадавшему от войны.