С таким заявлением он выступил во время Всемирного экономического форума.

Инвестируя в энергетические проекты во время войны ДТЭК хочет убедить иностранные компании серьезно рассматривать Украину, как страну для инвестиций.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время Всемирного экономического форума в Давосе. Он подчеркнул, что сейчас самая важная задача для украинских компаний – оставаться на вершине международной повестки дня.

Нужно привести больше аргументов иностранным компаниям, почему они должны начать серьезно инвестировать в Украину, чтобы помочь восстановить экономику страны.

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"Во время войны наша компания инвестировала сотни миллионов в ветроэлектростанции и восстановила свои производственные мощности (после обстрелов - ред.). И, конечно, мы это приводим, как пример и аргумент, чтобы убедить иностранные компании серьезно рассматривать Украину", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, на СОР28 компании ДТЭК и Vestas подписали Меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветряной электростанции – проекта, который поддерживают Европейская комиссия и правительства Украины и Дании. Общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн евро.