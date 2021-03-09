В министерстве отметили, что программа доступного ипотечного кредитования будет действовать и в дальнейшем.

Около пяти тысяч украинских семей смогут воспользоваться государственной программой "Доступная ипотека под 7%" в 2021 году.

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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, об этом заявил министр Сергей Марченко во время интервью одному из телеканалов.

"Программа "Доступная ипотека 7%" позволит разблокировать ипотечное кредитование в стране, оживит ипотечный рынок, рынок строительства жилья и в будущем даст толчок для экономического развития. Рассчитано, что около 5000 семей смогут воспользоваться программой в 2021 году", - цитирует Марченко пресс-служба Минфина.

По его словам, плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 миллиардов гривень.

"Программа будет действовать и в дальнейшем. Сегодня мы рассматриваем трехлетний период среднесрочного бюджетного планирования и рассчитываем средства на последующие периоды для того, чтобы программа доступной ипотеки под 7% развивалась", - сказал министр.

Что этому предшествовало

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".

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Автор: Богдан Слуцкий