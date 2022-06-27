Услуга будет действовать до сентября 2022 года.

Международная электронная платежная система PayPal продлевает период без комиссии на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года.

Об этом в своем Telegram написал глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, за три месяца работы сервиса граждане Украины создали более 200 тысяч аккаунтов. Кроме того, они отправили и получили платежи на более чем $200 миллионов. Министр подчеркнул, что именно с помощью PayPal украинцы могут поддерживать родных за рубежом и собирать донаты со всего мира на нужды ВСУ.

"Уверен, что нашим следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов. Это важно, чтобы украинский бизнес мог развиваться, а наши интернет-магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal", - отметил Федоров.

Он также поблагодарил CEO компании Дэну Шульману за поддержку Украины и почти $500 миллионов, что при содействии компании поступили на счета благотворительных организаций для украинцев.

Напомним, что платежная компания PayPal Holdings Inc остановила работу в России за ее войну против Украины. PayPal был единственной лазейкой для оплаты в интернете с заблокированной банковской карты.

После этого Украина пригласила компанию увеличили присутствие на нашем рынке и уже в марте платежная система PayPal заработала в Украине.

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