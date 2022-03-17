Украинцы уже могут подвязывать к системе свои карты Visa и Mastercard.

В Украине заработала международная электронная платежная система PayPal. Отныне она будет предоставлять украинцам услуги в трансграничном режиме.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Глава Мінцифри отметил, что теперь украинцы могут делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты.

"Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас. Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны. Также, спасибо нашей команде, команде Нацбанка и IT-сообществу за помощь", - отметил Федоров.

Напомним, что ранее платежная компания PayPal Holdings Inc остановила работу в России за ее войну против Украины.

PayPal был единственной лазейкой для оплаты в интернете с заблокированной банковской карты. Теперь русские не смогут ею воспользоваться.

Вас также могут заинтересовать новости: