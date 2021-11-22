По мнению эксперта, новый владелец предприятия может столкнуться с тем, что объем долговых обязанностей большевика может увеличиться в процессе их погашения.

Если согласование АМКУ сделки приватизации завода Большевик затянется на несколько лет, государство и инвестор потеряют деньги.

Об этом заявил глава юридической фирмы Viktor Reshetov & Partners Виктор Решетов, комментируя сообщения о возможном намеренном затягивании согласования приватизации завода Большевик АМКУ.

"Продолжительность всех процедур: согласование с АМКУ концентрации, расследование АМКУ процедуры конкурса и суды по этому конкурсу, могут занять много лет. Конечно, затянувшиеся "разборки" невыгодны инвестору и государству. Деньги должны работать", - подчеркнул Виктор Решетов.

По мнению юриста, новый владелец предприятия может столкнуться с тем, что объем долговых обязанностей большевика может увеличиться в процессе их погашения.

"Долги бывших госпредприятий - это как айсберг. Представьте себе только долги по заработной плате. Как только у предприятия появляется реальный владелец, снимается мораторий на продажу имущества, и все бывшие работники подают иски о взыскании заработной платы и за задержку в ее выплате. И по этим требованиям нет сроков исковой давности. К тому же Фонд госимущества еще прописал определенные условия продажи, и насколько понимаю ограничил покупателя акций в использовании этого объекта. Следовательно, та цена, которую оплатил покупатель - может быть полностью рыночной", - подчеркнул Виктор Решетов.

Как отметил юрист, сейчас финальный этап согласования приватизации предприятия зависит исключительно от позиции АМКУ, полномочия которого разрешают затянуть рассмотрение выдачи разрешения на длительное время.

"Законодательство наделяет АМКУ почти безграничными полномочиями, как по расследованию нарушений, доказыванию сговора, так и по штрафам за нарушения. Для АМКУ отсутствует понятие "презумпции невиновности". АМКУ может признать заговор только на предположениях. Может оштрафовать за то, что участник не дает документы и доказательства против себя. И штрафы за некоторые нарушения просто заоблачные: 10 % от годового оборота нарушителя", - отметил Виктор Решетов.

Напомним, аукцион по продаже ПКМЗ состоялся 27 октября. Стоимость актива составила 1,429 млрд грн (при стартовой цене 1,39 млрд грн). Победителем торгов стало ООО "Дженерал Коммерс". В консорциум покупателей вошли компания UDP под управлением Андрея Иванова и Алексей Баранов, владелец компании A Development. Позже стало известно о том, что АМКУ вернул ООО "Дженерал Коммерс" заявление о предоставлении разрешения на приобретение акций АО" ПКМЗ", указав, что это заявление не соответствует требованиям АМКУ. В ООО "Дженерал Комерс" заявили, что отказ АМКУ имеет исключительно технический характер и связан с незначительными недостатками в представленных к рассмотрению документах, и после получения разъяснений от АМКУ эти недостатки будут устранены, и компания обратится к АМКУ с повторным заявлением. Вскоре в СМИ появились сообщение о том, что действия АМКУ могут носить характер намеренного затягивания получения разрешения с целью принуждения покупателя к отказу от покупки объекта приватизации.

Автор: Иван Бойко