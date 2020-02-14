Дефицит внешней торговли Украины за год сократился почти вдвое

Импорт товаров и услуг в Украину в прошлом году вырос на 6%, экспорт - на 11%.

Внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год в объеме 6,213 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину за прошлый год вырос на 6% - до 67,309 миллиарда долларов, экспорт – на 11,2%, до 63,676 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до 10,723 миллиарда долларов.

В то же время, профицит внешней торговли услугами вырос в 1,6 раза - до 8,710 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ранее обнародовал свои оценки, согласно которым дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год вырос на 7% - до 12,1 миллиарда долларов.