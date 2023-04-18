Глава Нацбанка подчеркнул, что Украина получит помощь при любом сценарии.

На фоне полномасштабного российского вторжения есть основания надеяться на то, что доноры вовремя дадут средства Украине, причем при любом сценарии.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Есть заверения, которые стали результатом колоссальной работы персонала Международного валютного фонда, лидерства Кристалины Георгиевой, и я хочу и поблагодарить ее за это, лидерства президента Украины Владимира Зеленского, нашей слаженной работы. Эти заверения предоставили страны G7", - подчеркнул глава НБУ.

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Пышный отметил, что эти заверения имеют разный характер жесткости.

"На этот год мы понимаем источник, и мы убеждены. Далее - программа эластичная: в зависимости от того, как будет развиваться ситуация и в какой помощи будет нуждаться Украина, такую помощь она должна получить. Соответствующие заверения мы получили и от партнеров G7", - отметил он.

По словам Пышного, программа имеет определенную особенность.

"Во-первых, это уникальная историческая программа, которая смогла состояться лишь после того, как Международный валютный фонд пересмотрел свою кредитную политику. Это беспрецедентная вещь. Украина первая воспользовалась этой программой поддержки в условиях высокой неопределенности, связанной с влиянием внешних экзогенных факторов", - наглосил пышный.

Глава Нацбанка подчеркнул, что Украина получит помощь при любом сценарии.

"Вторая особенность заключается в том, что Украина будет получать финансовую поддержку как при базовом сценарии развития событий, так и при негативном. И это большое достижение, потому что при негативном сценарии, а я верю в то, что он маловероятен. Но для полноты программы и этот вариант был просчитан. Пакет финансовой поддержки в 4-летнем горизонте будет составлять около $140 млрд", - подчеркнул пышный.

Помощь Украине во время войны

17 октября 2022 года МВФ начал работу над новой программой для Украины.

В декабре 2022 года МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

13 февраля 2023 года миссия МВФ начала подготовку к пересмотру мониторинговой программы в Украине, а 8 марта – дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы.

21 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе. Тогда стало известно, что Украина может получить от МВФ не только мониторинговую программу с перечнем действий, но и солидную финансовую помощь - примерно 4,5 миллиарда долларов в 2023 году.

1 апреля 2023 года Украина в Меморандуме с МВФ анонсировала повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Украинские власти пообещали МВФ вернуть обязательное декларирование доходов чиновников.

3 апреля 2023 г. МВФ перечислил Украине первый транш в $2,7 миллиарда по новой программе.

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