На фоне полномасштабного российского вторжения есть основания надеяться на то, что доноры вовремя дадут средства Украине, причем при любом сценарии.
Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
"Есть заверения, которые стали результатом колоссальной работы персонала Международного валютного фонда, лидерства Кристалины Георгиевой, и я хочу и поблагодарить ее за это, лидерства президента Украины Владимира Зеленского, нашей слаженной работы. Эти заверения предоставили страны G7", - подчеркнул глава НБУ.
Пышный отметил, что эти заверения имеют разный характер жесткости.
"На этот год мы понимаем источник, и мы убеждены. Далее - программа эластичная: в зависимости от того, как будет развиваться ситуация и в какой помощи будет нуждаться Украина, такую помощь она должна получить. Соответствующие заверения мы получили и от партнеров G7", - отметил он.
По словам Пышного, программа имеет определенную особенность.
"Во-первых, это уникальная историческая программа, которая смогла состояться лишь после того, как Международный валютный фонд пересмотрел свою кредитную политику. Это беспрецедентная вещь. Украина первая воспользовалась этой программой поддержки в условиях высокой неопределенности, связанной с влиянием внешних экзогенных факторов", - наглосил пышный.
Глава Нацбанка подчеркнул, что Украина получит помощь при любом сценарии.
"Вторая особенность заключается в том, что Украина будет получать финансовую поддержку как при базовом сценарии развития событий, так и при негативном. И это большое достижение, потому что при негативном сценарии, а я верю в то, что он маловероятен. Но для полноты программы и этот вариант был просчитан. Пакет финансовой поддержки в 4-летнем горизонте будет составлять около $140 млрд", - подчеркнул пышный.
Помощь Украине во время войны
17 октября 2022 года МВФ начал работу над новой программой для Украины.
В декабре 2022 года МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.
13 февраля 2023 года миссия МВФ начала подготовку к пересмотру мониторинговой программы в Украине, а 8 марта – дискуссии с представителями власти Украины относительно потенциальной программы.
21 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе. Тогда стало известно, что Украина может получить от МВФ не только мониторинговую программу с перечнем действий, но и солидную финансовую помощь - примерно 4,5 миллиарда долларов в 2023 году.
1 апреля 2023 года Украина в Меморандуме с МВФ анонсировала повышение тарифов на газ и электроэнергию.
Украинские власти пообещали МВФ вернуть обязательное декларирование доходов чиновников.
3 апреля 2023 г. МВФ перечислил Украине первый транш в $2,7 миллиарда по новой программе.