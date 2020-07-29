ЦПК знал о решении ВАКС по делу Бахматюка еще до решения суда

Также пресс-служба "Укрлендфарминг" заявила, что принятое Апелляционной палатой ВАКС постановление не обязывает Генерального прокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство закрыто.

Сегодня Апелляционная палата ВАКС по жалобе НАБУ и САП отменила окончательное решение Печерского районного суда о закрытии дела против Александра Писарука и Олега Бахматюка.

Центр противодействия коррупции сообщил об этом еще до объявления решения суда, пишет Depo.ua.

Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. "Мы очень удивлены тем позорным фактом, что телеграмм-канал Центра противодействия коррупции Zero Corruption написал свой пост по решению Апелляционной палаты ВАКС, которая с нарушениями рассмотрела жалобу на закрытие дела против Олега Бахматюка, в тот момент, когда судья еще объявлял решение суда. И это при том, что в зале суда не было никого, кроме сторон рассмотрения и не велась трансляция заседания! ", - говорится в сообщении на Фейсбуке-странице компании.

Также пресс-служба компании заявила, что принятое Апелляционной палатой ВАКС постановление не обязывает Генерального прокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство закрыто, и сообщила, что Апелляционная палата ВАКС отказала адвокатам Олега Бахматюка в жалобе, которую они подали в Печерский районный суд Киева, и закрыла производство, открытое Печерским судом: "Подчеркиваем, жалоба была подана не в Апелляционную палату ВАКС, а в Печерский суд. Таким образом отныне, по факту, тройка судей Сытника может отменять и принимать любые решения любых судов в нашем государстве ". В компании считают, что данное нарушение должен рассмотреть Высший совет правосудия, а ГБР открыть соответствующее производство.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

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