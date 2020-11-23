Доходы украинских банков выросли на 4%, расходы – на 13,7%.

Чистая прибыль украинских банков за январь-октябрь 2020 года снизилась на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 39,83 млрд грн.

Такие данные приводятся на сайте Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, доходы украинских банков в январе-октябре нынешнего года выросли на 4% по сравнению с прошлым годом и составили 209,25 млрд грн. Расходы банков за 10 месяцев 2020 года составили 169,42 млрд грн – на 13,7% больше, чем в 2019 году.

Что такое чистая прибыль

Чистая прибыль - это часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов, и реинвестиций в производство.

Хронология событий

Чистая прибыль украинских банков за январь-июнь 2020 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 23,8 млрд грн.

Чистая прибыль украинских банков за январь-июль 2020 года снизилась на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,4 млрд грн.

По данным НБУ, прибыль банковского сектора в первом квартале 2020 года выросла на 23,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила 16 млрд грн.

Работающие банки Украины по итогам 2019 года получили положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривень.

Работающие банки Украины в 2018 году получили 22,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что стало максимальным историческим показателем. Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы с убытком в 26,5 миллиарда гривень в 2017 году, 159,4 миллиарда гривень - в 2016, 66,6 миллиарда гривень - в 2015 и 52,7 миллиарда гривень - в 2014.

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Автор: Богдан Слуцкий