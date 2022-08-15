По словам эксперта, курс до конца лета может измениться при одном условии.

Курс доллара в Украине стабилизировался, а новая рабочая неделя может стать для него определяющей в августе.

Такое мнение высказал "Телеграфу" экономический эксперт Александр Охрименко.

По его мнению, нынешний курс в 40 гривен в целом устраивает всех, особого ажиотажа сейчас не прогнозируется.

"Вместе с тем есть два основных фактора, которые могут сдвинуть курс - это сведения с фронта и приток валюты, или же напротив скачок спроса нее. Но поскольку настоящий приток валюты от экспорта начнется не ранее сентября, пока основным фактором влияния на курс остается фронтовая ситуация", - говорит о главном факторе роста или падения курса доллара эксперт.

Эксперт спрогнозировал, что если особых изменений на фронте не будет, курс доллара скорее всего останется в августе в пределах 40-41 гривны.

Ранее в НБУ объяснили, почему отличается официальный и наличный курс доллара.

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