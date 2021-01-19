Лидером подорожания стал сахар, следом за ним идут яйца и подсолнечное масло.

Госстат обнародовал рейтинг самых дорогих и дешевых продуктов в 2020 году.

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"Лидером подорожания стал сахар. Его стоимость в течение года увеличилась почти наполовину - на 46%. На втором месте - яйца. Их стоимость выросла на треть. Подсолнечное масло подорожало на 22%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году снизились цены на овощи.

По данным Госстата, едва ли не больше всего уменьшилась стоимость на овощи борщевого набора. Больше всего подешевел лук - на 42%. Цена за килограмм картофеля снизилась на четверть. Почти столько потеряла в цене та капуста. Свёкла подешевела на 17%, а морковь - на 6%.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что на украинских рынках и в магазинах дорожают сахар и гречка. В 2020 году сахар поднялся в цене на 50%, а гречка - на 35%.

Эксперты объясняют такое подорожание снижением производства сахара в стране. На урожай сахарной свеклы повлияла засуха.

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Автор: УНИАН