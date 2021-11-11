Отмечается, что стабильная работа предприятий группы и перечисление ими налогов обеспечивают развитие регионов.

Даже в разгар пандемии коронавируса группа "Метинвест" поддерживает налоговыми отчислениями Мариуполь и другие города Украины, в которых сосредоточены ее предприятия.

Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", за девять месяцев 2021 года предприятия компании перечислили в городской бюджет Мариуполя 1,023 млрд грн.

Больше всего налогов перечислили входящие в группу предприятия - ММК имени Ильича, МК "Азовсталь", ООО "Метинвест Промсервис" и Мариупольский ремонтно-механический завод – 77,5% (793,5 млн грн); другие предприятия "Метинвеста" - 22,5% (229,7 млн. грн).

Читайте также"Метинвест" обеспечивает до 69% доходов местных бюджетов в регионах присутствияОтмечается, что стабильная работа предприятий группы и перечисление ими налогов обеспечивают развитие регионов. Так, за 15 лет компания уплатила в бюджеты различных уровней 165 млрд гривен.

Гендиректор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили подчеркнул, что "Метинвест" - один из крупнейших инвесторов в украинскую экономику.

"Благодаря ежедневному труду наших металлургов у Мариуполя есть возможность платить заработную плату врачам и обеспечивать больницы всем необходимым", — отметил он.

Солидарен с ним и генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко. Он отметил вклад сотрудников в развитие Украины и Мариуполя. По его словам, благодаря таким налоговым отчислениям предприятий группы выплачивается зарплата учителям, врачам и коммунальщикам.

Напомним, в 2020 году предприятия группы "Метинвест" по решению акционеров компании Рината Ахметова и Вадима Новинского отказались от предложенных государством из-за пандемии налоговых каникул и уплатили в бюджет Мариуполя 9 месяцев 0,9 млрд гривен. Это позволило существенно поддержать город.

Автор: Григорий Бондарь