В проекте госбюджета на 2021 год заложен среднегодовой курс в 29,1 гривни за доллар.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит причин для того, что в 2021 году курс гривни к доллару существенно "просядет".

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Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", комментируя вопрос о том, что в проекте государственного бюджета на следующий год заложен среднегодовой курс в 29,1 гривни за доллар.

"Есть уверенность в том, что Национальный банк продолжит свою стабильную политику. Это первый фактор. Другой фактор – это макроэкономика. В связи с локдауном у нас баланс экспорта и импорта выровнялся в этом году. В следующем году он снова изменится в пользу импорта, но мы видим возможность перекрыть валютную недостачу за счет других источников. Потому я не вижу особых рисков в части стабильной валютно-курсовой политики. Я считаю, волатильность не будет значительной и будет укладываться в нынешних пределах", - сказал он.

Что этому предшествовало

14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП.

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы – 1 триллион 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 миллиардов гривень.

15 сентября проект бюджета был зарегистрирован в Раде, а 18 сентября парламент принял документ в работу.

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Автор: Дмитрий Шварц