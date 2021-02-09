Премьер отметил, что программа "Большая стройка" добавила украинской экономике 1,5% ВВП и создала почти 500 тысяч рабочих мест.

Президентская программа "Большая стройка" добавила украинской экономике 1,5% валового внутреннего продукта (ВВП) и создала почти 500 тысяч рабочих мест.

Читайте такжеНБУ оценил падение украинской экономики в 4,4%Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве.

"Программа "Большая стройка" дала колоссальный мультипликатор, добавила, по нашим подсчетам, около 1,5% к ВВП и позволила создать во время карантина чуть меньше 500 тысяч рабочих мест", - сказал он.

Также Шмыгаль сообщил, что в прошлому году в Украине было создано более 600 тысяч рабочих мест.

Что этому предшествовало

С марта прошлого года в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

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Автор: Павел Степанец