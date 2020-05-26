Украинскому бизнесу необходимо предоставить экстренную помощь - Саакашвили

Также он добавил, что государство не должно создавать дополнительные преграды для бизнеса.

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил о необходимости предоставить экстренный пакет помощи малому и среднему бизнесу Украины.

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"Я очень беспокоюсь, потому что если не провести очень экстренные меры, экстренный пакет помощи украинскому бизнесу... Кто может спасти сегодня экономику? У государства денег нет. У правительства денег нет на то, чтобы кого-то поддержать, отдать им. Единственный, кто может спасти страну в это время, это украинский бизнес, причем особенно малый и средний бизнес", - сказал он во время эфира на одном из телеканалов.

Также Саакашвили добавил, что государство не должно создавать дополнительные преграды для бизнеса.

"Как минимум, надо отстать от них, отпустить, не принимать новые законы типа №1210, когда "сейчас налоговая придет, еще СБУшников на вас наведем, еще налоговая прибежит, милиция и так далее. Нет, отпустить, облегчить. Даже нужно закрыть глаза на некоторые вещи. Так надо действовать вручную, когда ты хочешь успеха экономике. И дать людям возможность спокойно свободно дышать. Или мы себя будем оценивать с этой точки зрения, как вся власть, или в Украине будет очень катастрофически большой экономический и, в том числе, политический кризис", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ. По мнению Саакашвили, сам факт его назначения свидетельствует, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги".

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