Безналичные расчеты с каждым годом бьют новые рекорды. По данным НБУ, количество платежных операций с использованием банковских карт в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом более чем на 16%. Перед пользователями стоит одна задача — выбрать среди всех предложений наиболее удобный и выгодный платежный инструмент.

Идеальная банковская карта — какая она?

Проанализировав запросы потребителей, Кредобанк разработал уникальный продукт с простыми условиями — пакет Правильная карта, по условиям которого каждый клиент может бесплатно получить сразу четыре счета и две банковские карты (гривневая + одна из трёх валютных на выбор).

Кому подойдет Правильная карта?

Правильная карта — это дебетовая карта. Ее можно использовать для получения любых выплат — как зарплатную карту, а также для пенсий, социальных пособий и стипендий. Оформить дебетовую карту можно с 14 лет (после получения паспорта).

Правильная карта — безопасный платежный инструмент, который заменит кошелек. С ее помощью можно снимать деньги в банкоматах Украины без комиссии до 50 000 грн и совершать любые безналичные покупки — в обычных и интернет-магазинах.

В чем особенность и уникальность Правильной карты?

Выдача и обслуживание карты — бесплатные, без каких-либо условий. Держатель может пользоваться картой регулярно или рассчитываться лишь время от времени — ничего платить не нужно. Снятие денежных средств с Правильной карты в банкоматах по всей Украине бесплатные. Пакет Правильная карта предусматривает открытие четырех счетов в разных валютах: гривна + евро + доллар США + польский злотый. Имея в распоряжении валютные счета с бесплатным обслуживанием, украинские пользователи могут в любое время получать переводы, обменивать деньги или оплачивать валютой в интернете без комиссии за конвертацию. Все операции можно осуществить в режиме онлайн через онлайн банкинг. При оформлении клиенту бесплатно выдается гривневая и одна валютная карта (банк предоставляет каждому клиенту возможность выбирать валюту на свое усмотрение). Здесь стоит упомянуть, что KredoBank — это польский банк (основной акционер — крупнейший банк Польши PKO Bank Polskі SA). Поэтому Правильная карта — это, по сути, карта иностранного банка в Украине. Те, кто решит заказать дебетовую карту в польских злотых, сможет бесплатно снимать наличку на территории Польши (в банкоматах сети PKO). При открытии карты автоматически открывается сберегательный счет, по которому банк насчитывает хороший процент на остаток средств на счете (6% годовых). За активное использование Правильной карты Кредобанк начисляет бонус в размере 1000 грн. Для этого нужно в течение первого полугода ежемесячно получать на счет сумму от 6 тыс. грн (например получение зарплаты, пенсии или стипендии) и рассчитываться картой от 3 тыс. грн. После трех месяцев пользования картой держатель получает индивидуальное предложение по кредитному лимиту.

Как и где оформить Правильную карту?

Любой желающий может заказать платежную карту онлайн — на сайте Кредобанка.

Для этого нужно предварительно отправить электронную заявку, указав имя и контактный телефон. С клиентами связывается менеджер, чтобы уточнить тип платёжной системы получаемой карты (Mastercard, VISA) и удобное время выдачи. Забрать готовые карты можно в будние дни в одном из более 80 отделений Кредобанка с 9:00 до 18:00.

Автор: Григорий Бондарь