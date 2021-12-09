Безналичные расчеты с каждым годом бьют новые рекорды. По данным НБУ, количество платежных операций с использованием банковских карт в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом более чем на 16%. Перед пользователями стоит одна задача — выбрать среди всех предложений наиболее удобный и выгодный платежный инструмент.
Идеальная банковская карта — какая она?
Проанализировав запросы потребителей, Кредобанк разработал уникальный продукт с простыми условиями — пакет Правильная карта, по условиям которого каждый клиент может бесплатно получить сразу четыре счета и две банковские карты (гривневая + одна из трёх валютных на выбор).
Кому подойдет Правильная карта?
- Правильная карта — это дебетовая карта. Ее можно использовать для получения любых выплат — как зарплатную карту, а также для пенсий, социальных пособий и стипендий. Оформить дебетовую карту можно с 14 лет (после получения паспорта).
- Правильная карта — безопасный платежный инструмент, который заменит кошелек. С ее помощью можно снимать деньги в банкоматах Украины без комиссии до 50 000 грн и совершать любые безналичные покупки — в обычных и интернет-магазинах.
В чем особенность и уникальность Правильной карты?
- Выдача и обслуживание карты — бесплатные, без каких-либо условий. Держатель может пользоваться картой регулярно или рассчитываться лишь время от времени — ничего платить не нужно.
- Снятие денежных средств с Правильной карты в банкоматах по всей Украине бесплатные.
- Пакет Правильная карта предусматривает открытие четырех счетов в разных валютах: гривна + евро + доллар США + польский злотый. Имея в распоряжении валютные счета с бесплатным обслуживанием, украинские пользователи могут в любое время получать переводы, обменивать деньги или оплачивать валютой в интернете без комиссии за конвертацию. Все операции можно осуществить в режиме онлайн через онлайн банкинг.
- При оформлении клиенту бесплатно выдается гривневая и одна валютная карта (банк предоставляет каждому клиенту возможность выбирать валюту на свое усмотрение). Здесь стоит упомянуть, что KredoBank — это польский банк (основной акционер — крупнейший банк Польши PKO Bank Polskі SA). Поэтому Правильная карта — это, по сути, карта иностранного банка в Украине. Те, кто решит заказать дебетовую карту в польских злотых, сможет бесплатно снимать наличку на территории Польши (в банкоматах сети PKO).
- При открытии карты автоматически открывается сберегательный счет, по которому банк насчитывает хороший процент на остаток средств на счете (6% годовых).
- За активное использование Правильной карты Кредобанк начисляет бонус в размере 1000 грн. Для этого нужно в течение первого полугода ежемесячно получать на счет сумму от 6 тыс. грн (например получение зарплаты, пенсии или стипендии) и рассчитываться картой от 3 тыс. грн.
- После трех месяцев пользования картой держатель получает индивидуальное предложение по кредитному лимиту.
Как и где оформить Правильную карту?
Любой желающий может заказать платежную карту онлайн — на сайте Кредобанка.
Для этого нужно предварительно отправить электронную заявку, указав имя и контактный телефон. С клиентами связывается менеджер, чтобы уточнить тип платёжной системы получаемой карты (Mastercard, VISA) и удобное время выдачи. Забрать готовые карты можно в будние дни в одном из более 80 отделений Кредобанка с 9:00 до 18:00.