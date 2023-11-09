Кредиторы обвинили GNT Group в использовании "нечистых на руку" нотариусов, с целью противодействия препятствованию принудительному взысканию переданных в залог активов.

Юридический спор между американскими кредиторами Argentem Creek Partners и Innovatus с одной стороны и украинским холдингом GNT Group с другой получил новый эпизод.

Кредиторы обвинили GNT Group в использовании "нечистых на руку" нотариусов, с целью противодействия препятствованию принудительному взысканию переданных в залог активов.

Тем не менее, это ничто иное, как черная пиар-кампания и давление на суд и прокуратуру накануне очередного судебного заседания по делу. Об этом пишет экономический эксперт Александр Охрименко.

Видео дня

9 и 15 ноября в Верховном суде слушается кассационная жалоба на банкротство "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металлзюкрайн корп лтд", которые входят в группу компаний GNT Group. Argentem Creek Partners и Innovatus сознательно в очередной раз подняли шум о том, что "оскорбляют" иностранного инвестора, понимая отсутствие правовых оснований для дальнейшего банкротства "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металлзюкрайн корп лтд".

Как отмечается в материале, существует целых пять юридических оснований незаконности банкротств украинских компаний GNT Group:

Агент Argentem Creek Partners - компания Madison не имела права инициировать банкротства в судах, так как не является кредитором компаний.

Согласно кредитному договору спор между сторонами должен решаться в арбитражном порядке в соответствии с регламентом Лондонского международного коммерческого арбитражного суда (LCIA).

7 февраля 2023 года Окружной суд города Никосия (Кипр) принял приказ, запрещающий кредитору Argentem Creek Partners и его агенту Madison совершать действия, направленные на завладение терминалами GNT.

Инициировать дело о банкротстве возможно, если компания, не погашает заявленные требования, а в случае с "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металлзюкрайн корп лтд", непогашение требований произошло за счет того, что такие требования не оплатили директора, назначенные инициирующим кредитором, несмотря на наличие средств у компаний.

Задолженность GNT Group перед Argentem Creek Partners и Innovatus не является беспристрастной, то есть такой, которая подтверждение судебными решениями, и в отношении которой существует судебный спор, то есть имеющийся спор о праве.

Общепринятая тенденция инвесторов по реструктуризации, по займам украинских компаний, в условиях войны в этом случае полностью проигнорирована. Как отмечается в материале, Argentem Creek Partners пользуется военным положением, чтобы получить в собственность обесцененный бизнес, реальная стоимость которого в четыре раза больше, чем долг в 100 млн. дол. США, который мог быть погашен GNT Group.