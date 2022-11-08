На стоимость биткоина влияют различные факторы.

При проведении исследований криптовалютного рынка аналитики Traders Union изучают факторы (технические, фундаментальные), которые могут оказать влияние на динамику стоимости биткоина. На основании полученных сведений еженедельно формируется прогноз BTC Price Prediction. Ознакомиться с ним можно в специальном аналитическом разделе на официальном портале TU.

Прогноз по Bitcoin – зачем он нужен?

Traders Union составляют прогноз по биткоину, чтобы пользователи могли просматривать историю изменений курса и ориентировочные перспективы. Это позволит совершенствовать собственную торговую стратегию и совершать сделки с меньшими рисками.

Ключевые преимущества прогнозов по биткоину от Traders Union:

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прогнозированием занимаются опытные люди – эксперты с многолетним стажем и финансовые аналитики;

на платформе прогнозы хранятся в течение года после размещения, благодаря чему у пользователей есть возможность посмотреть исторические данные и сделать аргументированные выводы;

прогнозы составляются с учетом различных факторов – событий политического и экономического характера, важных финансовых новостей;

помимо прогноза, вы можете ознакомиться с интерактивным графиком динамики цены BTC и получить актуальные данные по стоимости первой криптовалюты.

Зачем отслеживать график BTC в режиме реального времени?

Интерактивный график биткоина состоит из множества тайм-фреймов. Используя его, трейдерам проще проанализировать, как менялась стоимость криптоактива за определенный период времени, что оказывало влияние на курс. Это позволяет спрогнозировать будущую динамику, заблаговременно определить падение или рост цены.

От чего зависит цена BTC?

На стоимость биткоина влияют различные факторы, в том числе:

1. Поведение другие криптовалют. Если по Shiba inu (SHIB) price prediction говорится о падении курса, не исключено, что это отразится и на биткоине. Базовые криптоактивы взаимозависимы.

2. Применение блокчейна и его структурирование. На стоимость первой криптовалюты влияет количество добытых монет (эмиссия – 21 млн), а также будущие возможности майнинга.

3. Активность СМИ, а также стабильность криптовалютного сообщества.

4. Важные выступления глав крупных компаний относительно применения первой криптовалюты в финансовом и других секторах.

5. Регулирование биткоина, политические события, направленные на внедрение BTC в экономику развитых стран.

Резюме

На официальном портале Traders Union вы всегда сможете найти актуальные экспертные материалы. Аналитики еженедельно публикуют свежие прогнозы по биткоину, чтобы пользователи смогли сэкономить время на самостоятельном анализе и знали, в какую сторону будет двигаться цена Bitcoin. Traders Union – надежный помощник для трейдеров, которые нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи экспертов в заработке на финансовых рынках.