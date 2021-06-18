Принятые Верховной Радой изменения в Налоговый кодекс Украины, касающиеся добровольного декларирования активов физических лиц, не будут способствовать детенизации экономики. Ведь вместо стимулов к легализации состояния они предлагают владельцам теневых капиталов юридически признать себя нарушителями налогового законодательства. К тому же за такую легализацию владельцы должны уплатить государству немалые налоги.

Об этом пишет в своем новом блоге на портале Лига.нет доцент университета Государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Верховная Рада 15 июня приняла законопроект №5133 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет". По словам эксперта, в ключевых моментах, которые будут определять ход и исход налоговой реформы, утвержденный документ почти не отличается от своего первоначального варианта.

Под амнистию подпадут активы, "которые были получены за счет доходов, подлежащих налогообложению, но с которых не были уплачены налоги и сборы и/или которые не были задекларированы в течение любого из периодов, имевших место до 1 января 2021 года". Закон устанавливает период добровольного декларирования таких доходов – с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Право на легализацию теневых капиталов будут иметь физические лица. Но это не будет касаться граждан, которые после 2010 года работали на государственной службе. Декларант должен будет документально подтвердить денежную стоимость объектов декларирования. Активы уголовного происхождения под этот закон не подпадают.

Парламентарии оставили без изменений пункт об объемах сбора при представлении нулевой декларации":

5% из валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины и из имущества, зарегистрированного в Украине;

9% из валютных ценностей и имущества, размещенного за рубежом;

2,5% от номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Андрей Гмырин считает, что указанные в первых двух пунктах ставки налогообложения являются слишком высокими. По его мнению, государству следовало бы создать льготные налоговые условия (максимум до 5%) для инвесторов с амнистированным капиталом и установить дополнительные преференции для зарубежного капитала при возвращении его в страну. Ученый одобрительно отзывается о таком инструменте легализации как приобретение ОВГЗ, но отмечает, что ценные бумаги должны быть долгосрочными, а процедура их покупки максимально упрощена.

Самой критической, по мнению ученого, является норма закона, которая фактически устанавливает "презумпцию виновности" для декларантов. Согласно документу, лица, которые будут иметь право на легализацию теневых доходов, но не им воспользуются, будут считаться такими, что уведомили контролирующий орган об отсутствии в их собственности активов, полученных или приобретенных за счет доходов, с которых не уплачены налоги. По словам эксперта, декларируя теневое состояние, физическое лицо юридически будет признавать себя неплательщиком налогов, при этом государство не будет гарантировать ему защиту от преследований.

Андрей Гмырин пишет, что в предыдущей версии законопроекта предлагалось ввести процедуру подачи декларации в банк. Это требовалось для обеспечения декларанту надлежащего уровня конфиденциальности и защищенности. Но в окончательном варианте закона задекларированные состояния уже определены как налоговая информация. Также эксперта удивляет тот факт, что объектом декларирования не могут быть наличные средства.

"Наконец, закон говорит об амнистии капиталов, как одноразовой акции. Но давайте будем откровенными и ответим на вопрос: много ли найдется желающих добровольно юридически признать себя нарушителями (пусть и в прошлом) налогового законодательства и еще и заплатить за это 5-9% от задекларированной суммы государству? Без законодательных гарантий защищенности капиталов в будущем. Ответ на этот вопрос очевиден. То есть закон не сработает и амнистию придется проводить повторно. Это ложный путь", - констатирует ученый.

Андрей Гмырин пишет, что с помощью принятых изменений правительство рассчитывает залатать дыры в бюджете. Но это ложный и бесперспективный путь, убежден автор. Он отмечает, что экономический эффект для государства будет иметь не увеличение налоговых поступлений от легализации скрытых состояний, а перевод теневого сектора в "белую зону" экономики. "Государство должно создать отечественным предпринимателям такие условия, при которых работать легально и прозрачно будет экономически выгоднее и удобнее, чем в тени”, - резюмирует Андрей Гмырин.

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Автор: Иван Бойко