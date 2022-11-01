Согласно Меморандуму с Министерством цифровой трансформации Киевстар обязался поддерживать цифровизацию Украины.

Национальный телеком-оператор перечислил на счет в НБУ 50% от общей суммы в 300 млн гривень, которую выделяет для восстановления цифровой инфраструктуры Украины. Соответствующий Меморандум был подписан между Киевстар и Министерством цифровой трансформации на международной конференции доноров Украины в июле 2022 года.

Согласно Меморандуму с Министерством цифровой трансформации Киевстар обязался поддерживать цифровизацию Украины и выделить для этого средства в общей сумме 300 000 000 (триста миллионов гривень). Министерство цифровой трансформации Украины обеспечит наиболее эффективное использование этой помощи в соответствии с ключевыми задачами, которые определил президент Украины Владимир Зеленский в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24.

В числе таких задач – модернизация и строительство цифровой инфраструктуры Украины, усиление киберзащиты и противодействие киберугрозам, дальнейшее развитие новых цифровых технологий и другие.

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"Телеком-инфраструктура Украины подверглась существенным разрушениям из-за масштабной войны. В частности, только компания Киевстар с февраля 2022 года столкнулась со 180 тысячами различных аварийных ситуаций и вынуждена была проводить восстановительные и ремонтные работы на 7 тысячах базовых станций. Мы поддерживаем государство в стремлении как можно быстрее восстановить и укрепить цифровую инфраструктуру и готовы быть надежным партнером и инвестором в этом деле", – отмечает президент компании "Киевстар" Александр Комаров.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, уже распределены 84.9 млн грн. Эти средства будут потрачены на ключевые проекты цифровой трансформации, которые будут способствовать усилению безопасности и надежности цифровой инфраструктуры во время полномасштабной войны:

- Модернизацию и развитие базовых государственных реестров Министерства юстиции Украины — Государственного реестра вещных прав и государственного реестра актов гражданского состояния. Это позволит запустить новые цифровые услуги в социальной и строительных сферах.

- Реализацию проектов по цифровой трансформации нотариата (е-нотариат) и товаро-транспортных накладных (е-ТТН).

- Модернизацию и развитие транспортных реестров МВД. В частности, запуск цифровых услуг по регистрации и перерегистрации авто в Дии, выдачу цифровых водительских удостоверений.

"Цифровая инфраструктура оказалась наиболее устойчивой во время полномасштабной войны. И именно цифровизация станет одним из ключевых элементов для успешного восстановления страны после войны. Благодарим компанию Киевстар за вклад в развитие цифровой Украины. Такая поддержка позволит нам реализовать топпроекты по цифровизации, чтобы стать еще более технологичными, быстрыми и эффективными", — отметил Вицепремьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Киевстар продолжает помогать Украине преодолевать вызовы войны. Так компания перечислила благотворительным фондам свыше 104 млн грн нагуманитарные потребностивоенных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны. А также предоставила абонентам бесплатных сервисов на более 563 миллиона гривень. В 2022 году Киевстар оплатил более 5,9 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет и инвестировал почти 1,7 млрд грн в восстановление и строительство сетей мобильной связи в Украине.

Справка о Минцифре и платформе UNITED24

Министерство цифровой трансформации было создано в сентябре 2019 года. Его цель - превратить Украину в цифровое государство. Ключевой проект Минцифры - экосистема Дия, состоящая из мобильного приложения, портала и других сервисов. В Дии Минцифра запустила первый в мире цифровой паспорт, являющийся полным аналогом обычного, самую быструю регистрацию бизнеса, комплексную услугу для родителей еМалятко и многие другие услуги. Еще один важный проект — Дия.City - уникальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний. После полномасштабного вторжения России Минцифра ведет первую в мире диджитал-войну против агрессора.

О UNITED24

Инициированная Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное место сбора пожертвований в поддержку Украины. За более чем пять месяцев работы UNITED24 собрано более 200 000 000 долларов от граждан из 110 стран. Среди послов UNITED24 — выдающиеся спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Александр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Хэмилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд и астронавт NASA Скотт Келли.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать трудности военного времени. За 2022 год компания перечислила благотворительным фондам 104 млн грн помощи на гуманитарные потребности общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в сумме эквивалентной 563 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и выделил 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев. Акционер Киевстар - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.