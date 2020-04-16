Разумков подписал закон об изменениях в госбюджет-2020

Теперь закон должен подписать президент.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

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Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, сегодня, 16 апреля, он (№3279-д) возвращен с подписью председателя Верховной Рады и направлен на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые необходимы для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предусматривают повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 млрд грн.

Согласно тексту проекта закона на сайте парламента, после внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 млрд грн, расходы – 1,266 трлн грн, предельный объем дефицита – 298,4 млрд грн, объем государственного долга – 2,387 трлн грн.

Утвержденный в декабре прошлого года госбюджет на 2020 год предусматривал доходы в сумме 1,096 трлн грн, расходы – 1,182 трлн грн, предельный объем дефицита – 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга – 2,363 трлн грн.

Представляя проект, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его приоритетом финансирования борьбы с коронавирусом, включая повышение расходов на медицину на 16,4 млрд грн, пенсионное обеспечение - на 29,7 млрд грн, социальные расходы - на 19,5 млрд грн.

В то же время он подчеркнул, что обновленный проект предусматривает финансирование важных для экономики расходов, включая дорожный фонд в объеме 72 млрд грн, программы поддержки регионов и аграриев, культуры, образования, а также финансирование армии в прежних объемах.

Также премьер отметил, что объем Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 составит 64,7 млрд грн.