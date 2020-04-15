Таможня открыла портал с данными по экспорту и импорту

В частности, на портале можно найти данные о товарообороте с 2018 года, объемы налогооблагаемого импорта и поступления в госбюджет от таможни.

Государственная таможенная служба Украины запустила в тестовую эксплуатацию 9 новых разделов интерактивного портала аналитики, на котором доступна информация по объемам экспорта и импорта Украины с любой страной и по любому товару.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что кроме раздела жалоб, на портале bi.customs.gov.ua можно найти данные о товарообороте за 2018 год - первый квартал 2020 года с последующим обновлением: импорт, экспорт, сальдо; объемы налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров и с любой страной; поступления в госбюджет от таможни в разрезе пошлина, акциз, НДС.

Кроме того, доступна информация о налоговой нагрузке на 1 долл. по каждой позиции товаров (до 4-го знака кода УКТ ВЭД); товарах, которые Украина импортирует и экспортирует: регион, страна, страна-происхождения, таможня; рейтинги в виде ТОП-5 позиций товаров, которые Украина больше/меньше экспортирует/импортирует; а также ТОП-5 стран, которые оплатили больше/меньше пошлины при импорте товаров в Украину и тому подобное.

Отмечается, что на портале также доступны данные о таможенной стоимости единицы товара (минимальная, средняя и максимальная), например, автомобиля, ввезенного из любой страны, поступления от импорта за единицу товара и тому подобное.

Таким образом, вся таможенная статистика по товарообороту и платежам теперь находится в свободном доступе.

"Применяя различные фильтры, можно узнать много интересных данных. Для этого мы записали 13-минутную видеоинструкцию, которая научит вас пользоваться интерактивным порталом аналитики таможни. Подробные видеообзоры к каждому из девяти разделов мы запишем вскоре", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ближайшей перспективе на портале будут открыты данные по товарам до 10-го знака кода УКТ ВЭД (сейчас до 4-го знака) и добавлена возможность просматривать показатели в гривне (пока только в долларах США).

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас из-за высокого интереса к данным и большому количеству одновременных заходов на сайт возможны временные проблемы с доступом к сервису.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля Государственная таможенная служба Украины начала тестировать программное обеспечение для внедрения новой компьютеризированной системы общего транзита товаров из ЕС (New Computerised Transit System (NCTS), которая позволит синхронно работать с таможнями европейских стран и использовать единую таможенную декларацию, что будет способствовать ускорению и удешевлению процесса перемещения товаров.

Государственная таможенная служба Украины в тестовом режиме присоединилась к блокчейн-платформе TradeLens, позволяющей следить онлайн за перемещением морских грузов.