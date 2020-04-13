В госбюджете удалось отстоять 1,5 миллиарда гривень на развитие ОТГ – нардеп Кулинич

Он также добавил, что принятым сегодня законом вводится запрет начисления пени и штрафов коммунальным предприятиям централизованного водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения.

В принятом сегодня законе об изменениях в Госбюджет удалось отстоять 1,5млрд грн средств на развитие объединенных территориальных общин.

Об этом в своем выступлении заявил народный депутат, председатель депутатской группы «Довира» Олег Кулинич.

«Благодаря настойчивостинашей группы сегодня на последнем заседании Комитета по вопросам бюджета удалось отстоять 1,5млрд грн средств на развитие объединенных территориальных общин. Территориальные общины сегодня находятся ближе всего к людям, они первые оперативно реагируют по всем кризисным вопросам, в том числе - и по всем вопросам, связанным с противодействием коронавирусу. И группа «Довира» выступает за окончание реформы децентрализации уже в этом году», - отметил Кулинич.

Он также добавил, что принятым сегодня законом вводится запрет начисления пени и штрафов коммунальным предприятиям централизованного водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения.

«Мы имели огромное количество обращений от Ассоциации городов Украины по поводу начисления пени и штрафов на коммунальные предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность городов в период пандемии. А это все - также вопрос местного самоуправления», - пояснил Олег Кулинич.

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По словам председателя депутатской группы «Довира», положительными моментами в финальном варианте закона также является то, что в местных бюджетах остается акциз на топливо; практически в полном объеме остаются средства на ремонт и реконструкцию дорог; а также в бюджете остается 4 млрд гривен на поддержку аграрной отрасли, которая является базовой для украинской экономики.

За счет изменений в Госбюджет удастся также осуществить дополнительные выплаты пенсионерам, увеличив размер Пенсионного фонда на 30 млрд грн.

Напомним, сегодня во время внеочередного заседания ВРУ приняла в целом проект закона №3279-д «О внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год».