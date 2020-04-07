"Я никого не просил": Коломойский о внесении более 16 тысяч поправок в банковский законопроект

Банковский законопроект 3260 бизнесмен Игорь Коломойский назвал "антиукраинским".

Один из основателей Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал внесение депутатами 16335 правок в законопроект 3260 о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Свое мнение относительно законопроекта 3260 Игорь Коломойский высказал в комментарии «НВ».

Так, на вопрос журналистов о том, что большинство правок в закон 3260 внесли депутаты, которые якобы ему симпатизируют, Коломойский ответил: «Насколько я знаю, они симпатизируют Украине. Я никого ни о чем не просил».

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Сам банковский законопроект бизнесмен назвал «антиукраинским».

«Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 сребреников, правда, очень дорогих», — сказал Коломойский.

Он также заверил, что не знаком лично с депутатом Антоном Поляковым и утверждает, что не обсуждал этот закон с президентом Зеленским.

"Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", - добавил бизнесмен.

Отметим, что в банковский законопроект депутаты подали рекордное количество поправок — 16335.