НБУ отчитался, сколько долларов потратил на поддержку гривни

Нацбанк на прошлой неделе сократил объем интервенций в поддержку гривни до 77 млн долл. До этого две недели подряд НБУ продавал по 1 млрд долл.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 23 по 27 марта - продал на межбанковском валютном рынке 76,8 млн долл.

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Как сообщается на сайте регулятора, до этого две недели подряд НБУ продавал по 1 млрд долл. в неделю – с 10 по 13 марта и с 16 по 20 марта.

Согласно приведенным данным, с начала года НБУ продал на межбанке на 1,5 млрд долл. больше валюты, чем купил.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 30 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,18 грн/долл., к евро - на уровне 30,90 грн/евро.