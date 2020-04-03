Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства на поддержку медицинской отрасли - Шмыгаль

Правительство готовит решения, которые позволят привлечь дополнительные 35 млн долларов, которые будут направлены на поддержку медицинской отрасли в Украине.

Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

Об этом по результатам встречи с представителями международных организаций заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили в пресс-службе правительства.

Читайте такжеВсемирный банк выделит $160 миллиардов на борьбу с коронавирусом

Как отмечается, сейчас правительство готовит решения, которые позволят привлечь дополнительные 35 млн долларов, которые будут направлены на поддержку медицинской отрасли в Украине. В целом сумма проекта составит 135 млн долларов.

«Я проинформировал представителей международных организаций о дополнительных мерах, которые ввел Кабинет Министров для того, чтобы защитить здоровье украинцев. При их разработке правительство учло ограничения, которые ввели другие страны, и тот результат, который эти меры дали», - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр поздравил запуск отдельного Плана гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине.

Согласно этому плану, к концу года на предотвращение и борьбу с пандемией коронавируса в Украине ООН планирует мобилизовать 165 млн долларов. Эти средства пойдут на первоочередные нужды системы здравоохранения и на преодоление социально-экономических последствий.