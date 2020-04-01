Коронавирус бьет по мировой экономике: панъевропейский индекс пережил худший квартал за 18 лет

Данные о деловой активности в Азии принесли разочарование рынкам.

Европейские акции снизились в среду, так как мрачные экономические данные из Азии подчеркнули ущерб, наносимый мировой экономике пандемией коронавируса, и усилили опасения глубокой глобальной рецессии.

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Панъевропейский индекс STOXX 600 утром потерял 2,77%, завершив накануне худший квартал за 18 лет, так как меры по локализации вспышки вируса резко снизили деловую активность, увеличив угрозу банкротств и массовых увольнений, пишет Рейтер.

Данные о деловой активности в Азии принесли разочарование рынкам. Производственная активность в Японии и Южной Корее снизилась максимально примерно за десять лет.

Активность в китайском производственном секторе вернулась к росту в марте после падения месяцем ранее, показали данные частного исследования в среду, однако рост был минимальным, что подчеркнуло давление, с которым сталкивается бизнес на фоне мер сдерживания коронавируса.

Лондонский индекс голубых фишек FTSE 100 просел на 3,17%, при этом финансовый сектор снизился почти на 7%, так как ряд британских банков присоединился к европейским коллегам, приостановив выплаты дивидендов для поддержания ликвидности.