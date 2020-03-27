Сколько платят украинцам: средняя зарплата за год выросла на 15%

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам февраля 2020 года составил 16 447 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в феврале 2020 года выросла по сравнению с февралем 2019 года на 15% - до 10 847 грн.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

При этом, по сравнению с январем прошлого года, размер средней номинальной заработной платы в феврале 2020 года увеличился на 1,1%.

Реальная заработная плата в феврале 2020 года, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 1,4%, а по сравнению с февралем 2019 года - также увеличилась на 12,2%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в феврале текущего года была в 2,3 раза выше минимальной заработной платы, которая была установлена на уровне 4 723 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам февраля 2020 года составил 16 447 грн.

Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Согласно госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит: с 1 января 2020 года - 2 027 грн, с 1 июля - 2 118 грн, с 1 декабря - 2 189 грн.