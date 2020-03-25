Шмыгаль сообщил о создании «мозгового центра» для реагирования на экономические вызовы

Премьер не знает, сколько будет продолжаться кризис, вызванный пандемией коронавируса, но отметил, что страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о создании «мозгового центра» из представителей аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента, который будет оперативно вырабатывать решения для реакции на экономические вызовы, о чем премьер сообщил в своем Telegram-канале.

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«Я провел видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента. На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на основе профессионализма. Это – «мозговой центр» для разработки решений по реагированию на чрезвычайные вызовы, упорядочению антикризисных действий и параллельной разработки долгосрочной стратегии развития Украины в условиях глобальной экономической нестабильности», - написал премьер.

Шмыгаль признался, что никто не знает, сколько будет продолжаться кризис, вызванный пандемией коронавируса. Однако он отметил, что в то же время страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы.

По словам премьера, новосозданная структура объединяет усилия бизнеса и ключевых аналитических центров. К проекту уже присоединились Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, «Новая Страна», «Разумков Центр», Ukrainian Institute for the Future, Укрпромвнешэкспертиза. Запуск инициативы координирует команда Кирилла Криволапа, которая будет привлекать представителей аналитических центров, независимых экспертов и бизнеса к совместной работе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом.

При оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года составит около 5%, о чем заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

По словам Ковалив, предполагается, что дефицит госбюджета вырастет до 7% от ВВП, хотя ранее закладывался показатель в 2% ВВП.